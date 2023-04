Architekturbüro Glogger zeigt, was Architektur leisten kann

Plus Die 40-jährige Geschichte des Architekturbüros Glogger macht deutlich, wie stark sich unsere Region verändert hat. Wie Architektur dies sichtbar machen kann.

Architekt Gerhard Glogger erinnert sich daran, wie seine Eltern mit "der Landwirtschaft aufgehört haben". Ende der 1970er-Jahre war das. In Gloggers Worten wird auch spürbar, wie sehr sich unser Leben seit dieser Zeit verändert hat - und mit diesem Wandel auch das Aussehen der Städte und Gemeinden in unserer Region. Diesen Wandel hat das Architekturbüro Glogger in seiner 40-jährigen Geschichte auf eine mitunter bemerkenswerte Weise mitgestaltet.

Wer sich in diesen Tagen mit der langen Geschichte von Glogger Architekten in Balzhausen beschäftigt, der steht auch vor der Frage, was Architektur leisten kann. Architektur kann weit mehr sein, als die Gestaltung eines Baukörpers. Architektur kann den umliegenden Raum regelrecht aufnehmen, sie kann Gewachsenes und Neues zusammenführen. Dabei lebt sie von der Diskussion mit den Menschen, wie es sie beispielsweise bei der Neugestaltung des Bürgerhauses in Mönstetten gab. Immer mehr in den Vordergrund treten auch Fragen der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Diese Themen haben in den 1970er-Jahren kaum eine Rolle gespielt. So bekommen wir auch eine Ahnung davon, wie sich unsere Vorstellung von "Heimat" gewandelt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen