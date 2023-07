Aufsicht statt Smartphone: Auch im Freibad haben die Eltern Pflichten

Plus Bademeister sind keine Kinderbetreuer: Wer mit seinen Kindern ins Freibad geht, muss auch auf sie aufpassen, da sollte es keine zwei Meinungen geben. Ein Kommentar.

Ein Freibad ist keine Kita. Wer mit seinen Kindern zum Baden geht, muss auf sie aufpassen, da sollte es keine zwei Meinungen geben. Doch die Realität sieht anders aus. Auch wenn es sich nur um wenige Eltern handelt, die sich auf der Liegewiese zum Beispiel lieber mit ihrem Handy beschäftigen: Die Entwicklung macht nachdenklich. Übereinstimmend sagen Freibad-Mitarbeiter etwa in Krumbach und Burgau, dass das Problem erst seit ein paar Jahren existiert, aber quer durch die Gesellschaft.

Eine Aufsicht im Bad sollte eine Autoritätsperson sein und es ist richtig, wenn sie als eine solche auftritt. Die Bademeister nämlich sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass alle ihren Spaß haben können und niemand zu Schaden kommt. Aber sie können nicht alles leisten und schon gar nicht jedes Kind ununterbrochen im Blick haben. Das nämlich ist eigentlich Aufgabe der jeweiligen Eltern.