Autobahnauffahrten blockieren? Es gibt bessere Methoden

Plus Der Bauernverband, der mit CSU-Chef Söder "vereinbart", Autobahnauffahrten zu blockieren, sollte an anderen Orten protestieren – bei den richtigen Adressaten.

Man wolle "noch eine Schippe drauflegen" am Mittwoch, sagt der BBV-Präsident Günther Felßner am Dienstag in einer Videoansprache, die der Bayerische Bauernverband in den sozialen Medien teilt. Felßner erklärt weiter, er habe mit Joachim Herrmann und Markus Söder "vereinbart, dass es uns ermöglicht wird, an den Autobahnauffahrten außerhalb der Ballungsräume Demonstrationen anzumelden, die Autobahn auch zeitweise in der Zufahrt zu blockieren, aber mit der Polizei in Absprache auch wieder aufzumachen". Die Bezeichnung Präsident bekommt in diesem Video fast schon einen symbolischen Charakter. Eine Berufsgruppe vereinbart mit Politikern einer Partei (die in dieser Debatte nichts zu verlieren hat, sondern von der Wut gegen die Ampelregierung profitiert) also, dass man Autobahnauffahrten blockiert und "bespricht sich" mit der Polizei, diese dann auch wieder zu öffnen? Man könnte meinen, es sind inzwischen die Bauern, die entscheiden dürfen, wer mit seinem Auto zur Arbeit oder sein Kind mittags abholen darf und wer nicht.

Jeder und jede hat das Recht für die eigenen Belange auf die Straße zu gehen, und noch viel mehr Berufsgruppen und Branchen sollten von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen. Das bringt die Gesellschaft weiter. Nur "streikt" es sich eben leichter, wenn man selbstständig ist, in Bayern die CSU im Rücken und einen großen Traktor hat.