Bauern-Demo in Krumbach: Die kultivierte Protestaktion hat einen Makel

Plus Der Protest von Landwirten hatte in Krumbach weniger Auswirkungen als befürchtet. Dennoch genießen die Teilnehmer nicht den vollen Rückhalt. Ein Kommentar.

Die Freitagsdemo von mehr als hundert Landwirten in Krumbach sorgt im Stadtgespräch für kontroverse Diskussionen. Es gab im Vorfeld Gerüchte, dass Landwirte den Autoverkehr blockieren oder Mist in der Innenstadt abladen wollen. Polizei, Schulamt und Stadt waren alarmiert. Dass der Appell an die Vernunft bei den Teilnehmenden angekommen ist und die Protestaktion letztlich relativ kultiviert ablief, ist positiv zu werten. Dennoch hat die Sache einen Makel.

Demokratie lebt von Demonstrationen

Der Unmut von vielen Landwirten über politische Entscheidungen ist nachvollziehbar, auch wenn es durchaus schlüssige Argumente gibt, steuerliche Besserbehandlung generell infrage zu stellen. Eine Demokratie lebt vom Diskurs und auch davon, eigene Interessen auf der Straße einzufordern. Dennoch gibt es Regeln, die für alle gelten.

