Corona- und Energiekrise: In vielen Bereichen muss sorgfältig abgewägt werden

Dass Corona, Krieg, Personalmangel und Energiekrise zusammenfallen, fordert schwierige Entscheidungen. Das zeigt sich an einigen Beispielen.

Offene Fenster und gute Luft, aber dafür im Klassenzimmer frieren? Oder geschlossene Fenster und dafür ein stromfressendes Luftreinigungsgerät einschalten? Kurz gefragt: Stromsparen oder virenfreie Luft? Es ist natürlich überspitzt dargestellt und dennoch sind es Fragen, die sich Lehrkräfte gerade stellen. Nicht nur in den Schulen wird es in diesem Herbst und Winter Situationen geben, in denen Menschen abwägen müssen, welche Krise man jetzt kurzzeitig ignoriert.

Unterricht auf Sparflamme: Ergibt das Sinn? Die Häufung von Krisen in dieser Zeit führt zu schwierigen Abwägungen. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild)

Viele Krisen treffen derzeit auch im Kreis Günzburg aufeinander

Kommunen stellen sich die Frage, ob es wichtiger ist, dass Kinder schwimmen lernen oder Hallenbäder wegen der hohen Betriebskosten dieses Jahr geschlossen bleiben. Angestellte überlegen, ob sie ihren teuer getankten Sprit auf dem Weg zur Arbeit verfahren oder lieber Home-Office machen und dafür steigende Energiekosten zu Hause in Kauf nehmen. Der Herbst und Winter werden in diesem Jahr Monate der sorgfältigen Abwägung.