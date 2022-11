Das Beispiel Münsterhausen kann die Region beflügeln

Plus Strategie statt Stückwerk: So könnte man die Münsterhauser Ortsentwicklung umschreiben. Warum das Konzept wegweisend für andere Kommunen sein kann.

Dorfrundgang in Hagenried, eine Radtour in und um Münsterhausen, Befahrung der Ortsdurchfahrt: Als Bürgermeister Erwin Haider über all diese Aktionen spricht, wird deutlich, wie breit das Münsterhauser Gemeindeentwicklungskonzept angelegt ist und wie wichtig dabei die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist. Mit diesem Konzept möchte die Marktgemeinde die weitere Ortsentwicklung strategisch angehen. Das Münsterhauser Konzept kann beispielgebend sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen