Der Chefarztwechsel ist wegweisend für die Krumbacher Klinik

Plus 22 Jahre hat Dr. Siegfried Wagner die Krumbacher Klinik geprägt. Welche Weichenstellung es jetzt gab und was diese für die Krumbacher Klinik in einer schwierigen Zeit bedeutet.

Es ist ein Augenblick, in dem sich Dr. Siegfried Wagner auch an seine Einführung als Chefarzt in Krumbach erinnert. Im Mai 2000 war das. Mehr als 22 Jahre ist das her und allein diese Zahl lässt ahnen, wie viel sich in dieser Zeit medizinisch verändert hat. Wagner ist es gelungen, die Klinik Krumbach im Bereich der Chirurgie/Orthopädie zu einer ersten Adresse in der Region zu machen. Das ist für ein kleines Krankenhaus wie Krumbach in einem immer turbulenter werdenden Gesundheitssektor alles andere als selbstverständlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

