Der finanzielle Druck auf Krumbach wird größer

Plus Wann der Neubau des Sportzentrums beginnt, steht noch nicht fest. Nun muss sich Krumbach um die Mittelschule kümmern. Das könnte die Stadt in eine schwierige Lage bringen.

Mit klaren Worten umschrieb Bürgermeister Hubert Fischer das, was auf die Stadt Krumbach in den kommenden Jahren zukommt. "Das Problem ist nicht das Jahr 2023, sondern die Finanzierung wichtiger Projekte in den nächsten Jahren." Zu diesen "wichtigen Projekten" gehört bekanntermaßen das Sportzentrum. Seit zehn Jahren beschäftigt sich der Krumbacher Stadtrat damit. Doch nach wie vor steht nicht konkret fest, wann es denn mit den Arbeiten losgehen könnte. Derweil ist das Projekt immer teurer geworden. Der "Preispegel" liegt aktuell bei 42 Millionen Euro. Tendenz weiter steigend. Und jetzt kommt noch die Sanierung der Mittelschule dazu. Nicht ganz so teuer wie das Sportzentrum, aber geschätzte 26 Millionen Euro sind ja auch alles andere als ein Kleinbetrag. Finanziell dürfte für Krumbach die Luft ziemlich dünn werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen