Der Lehrermangel wird zum Dauerproblem

Plus Ohne Aushilfskräfte wäre ein geregelter Unterricht auch im Kreis Günzburg in vielen Schulen nicht mehr möglich. Warum eine schnelle Lösung nicht in Sicht ist.

Lehrermangel – immer wieder nennt Thomas Schulze, Schulamtsdirektor für den Kreis Günzburg, dieses Stichwort. Die Situation im Kreis ist zum Schulstart ähnlich angespannt wie in vielen Regionen Bayerns. Insbesondere in den Grund- und Mittelschulen reicht die Personaldecke kaum mehr aus. Ohne den Einsatz von nicht voll ausgebildeten Lehrkräften würde es keinen geregelten Unterrichtsbetrieb mehr geben. In Mittelschulen sind Aushilfskräfte teilweise als Klassenleiter oder Klassenleiterin aktiv. Die Aushilfskräfte selbst aber müssen oftmals aus dem Kollegenkreis mitbetreut werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen