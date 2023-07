Die Art der Thematisierung von Behinderung ist oft bevormundend

Plus Die Reaktionen auf die Barrierebrecher-Videos zeigen, dass die Gesellschaft längst nicht so offen mit beeinträchtigten Menschen umgeht, wie sie denkt.

Sicherlich gehört zur Erfolgsgeschichte der Barrierebrecher auch ein kleines bisschen Glück. Der Instagram-Algorithmus hat die Kurzvideos zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe ausgespielt. Doch Zufall sind Aufrufe in Millionenhöhe und mehr als 40.000 Abonnentinnen und Abonnenten nicht. Michael Stadler hat sich mit seinem Team ein Konzept überlegt, das in den Sozialen Medien optimal funktioniert und vielleicht auch längst überfällig war. Menschen mit Behinderung bekommen eine eigene Plattform, sie können selbst sagen, was sie stört und was sie sich für den Umgang mit ihnen wünschen. Die Barrierebrecher sollten Vorbild für viele Einrichtungen und öffentliche Institutionen sein.

Die Barrierebrecher sind ein Social-Media-Team aus Ursberg: Sebastian Teichner, Bianca Hammerschmidt, Marcel Schäfer, Michael Stadler und Helmut Wieser (von links). Foto: Sophia Huber

Wenn es um körperliche, geistige oder psychische Behinderung in der Öffentlichkeit geht, dann gibt es da beispielsweise Medienberichte, in denen Einrichtungsleitungen über Menschen mit Handicap sprechen. Zeitungen, Politikerinnen und Politiker oder Vorsitzende erzählen dann, wie Inklusion gelingen soll, wo Barrieren abgebaut werden müssen oder wie schwer es für sogenannte "Menschen mit besonderen Bedürfnissen" ist, einen Job zu finden, allein zu wohnen und zu reisen. Natürlich ist es gut, dass Missstände zur Sprache kommen und wir als Redaktion etwa über Inklusion an Schulen berichten. Andererseits ist diese Art der Thematisierung ziemlich bevormundend, wenn die Menschen mit Handicap nicht selbst zu Wort kommen.

