Kommentar

vor 18 Min.

Die KRU setzt ein starkes Zeichen für die Region

Plus Die Mittelschwabenschau hat weit über die Landkreisgrenzen hinaus eine besondere Strahlkraft entwickelt. Was sie so einzigartig macht.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Von einer "Ausstellung des Optimismus und der Tatkraft" sprach KRU-Organisator Hans-Peter Ziegler wiederholt. In der Tat hat die Mittelschwabenschau KRU in den vergangenen vier Tagen ein beeindruckendes Zeichen gegen die Krise gesetzt. Die rund 110 Aussteller präsentierten sich in Hochform, vieles spricht dafür, dass es bei der KRU 2023 einen Besucherrekord gab. Deutlich wurde, wie viel Energie in der heimischen Wirtschaft steckt, dass sie es schaffen kann, den Krisen die Stirn zu bieten.

Sichtbar wurde auf der KRU auch die Stärke des heimischen Ehrenamtes. Anders als vergleichbare Messen wird die KRU ehrenamtlich organisiert (mit Hans-Peter Ziegler, dem Vorsitzenden des Gewerbe- und Handelsvereins, an der Spitze). Das verleiht der KRU seit ihren Anfängen im Jahr 1982 ihren besonderen Charakter und macht sie in der heimischen Region einzigartig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen