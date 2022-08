Die schöne Botschaft der Krumbacher Festwoche

Plus Die Festwoche ist ein bedeutendes Kapitel der Krumbacher Stadtgeschichte. Warum sie gerade jetzt für die Menschen so wichtig ist.

Als Sara Frankenhauser vom Musikverein Krumbach über die Krumbacher Festwoche spricht, klingt immer wieder auch Erleichterung durch. Coronabedingt konnte die Festwoche seit 2019 nicht mehr stattfinden. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Beim Blick ins Programm wird deutlich, wie sehr die Festwoche Krumbach über viele Jahre hinweg als Traditionsveranstaltung geprägt hat. Die Festwoche ist auf ihre Weise ein besonderes Kapitel der Krumbacher Stadtgeschichte. Erstmals fand sie im Jahr 1957 statt. Ihre Anfänge sind verbunden mit der Aufbruchstimmung, die damals, in der Nachkriegszeit, viele Menschen getragen hat und ihnen eine optimistische Lebensperspektive bot.