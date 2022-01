Die Ursberger DRW, die Kirche und der "Dienst am Menschen"

Plus Martin Riß, neuer Geistlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Dominikus-Ringeisen-Werks wird viele schwierige Themen angehen müssen. Er steht vor einer Herkulesaufgabe.

Vor ihm auf dem Tisch liegt ein Auszug von Pater Alfred Delps Werk "Aufzeichnungen aus dem Gefängnis". Pfarrer Martin Riß spricht während des Interviews mit der MN-Redaktion immer wieder über Alfred Delp, Jesuitenpater und Widerstandskämpfer gegen die Nazis, der am 2. Februar 1945 im Gefängnis Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde. Delps Texte bleiben in der Tat bis heute beeindruckend, auch weil der Jesuitenpater immer wieder betont hat, dass die Aufgabe der Kirche der "Dienst am Menschen" sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen