Diese Weichenstellungen sind jetzt für Borgers wichtig

Plus Die Erleichterung nach der Übernahme von Borgers durch Autoneum ist in der Region groß. Doch jetzt gilt es, eine Reihe von wichtigen Fragen zu klären.

Eine Region atmet durch: So könnte man die erste Reaktion in der Region auf die Übernahme von Borgers durch den Schweizer Konzern Autoneum bezeichnen. Was würde bei Borgers kommen, nachdem die Firma mit Werken in Ellzee und Krumbach einen Insolvenzantrag stellen musste? Die unsichere Zukunft bei Borgers lag gewissermaßen wie ein Damoklesschwert über Mittelschwaben. Nun wird Borgers von einem Konzern aus der Schweiz übernommen, der ebenfalls seit vielen Jahrzehnten in der Automobilzuliefer-Branche tätig ist. Das könnte viele Synergien ergeben. Borgers Süd, das über viele Jahre hinweg ein Aktivposten für die gesamte Borgers-Gruppe war, könnte sich hier mit seinen Fähigkeiten einbringen - und Arbeitsplätze sichern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen