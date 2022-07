Das Mindelfestival hat einen nachdenklich stimmenden Hintergrund

Plus Kunst und Politik "trennen" - das ist eine Illusion. Der Blick auf das bevorstehende Mindelfestival zeigt dies auf eine eindringliche Weise.

Ein Festival, das Kindern Kunstformen näherbringt, bei dem Künste wie Musik, Schauspielerei, Tanz und Malerei verschmelzen: So umschreibt Organisatorin Heidi Schmid den Grundgedanken des Mindelfestivals. Als wir 2018 über dieses Projekt berichteten, da gab es in der Tat nur den Gedanken an Kunst und Kultur.

