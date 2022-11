Ein wichtiger Schritt für den Krumbacher Hochwasserschutz

Plus Zwischen 2005 und 2008 wurde der Hochwasserschutz in Krumbach umfassend verbessert. Doch die Einrichtungen müssen auch laufend gepflegt werden. Ein Kommentar von Peter Bauer.

Klimaerwärmung: Bei diesem Stichwort denken viele möglicherweise zunächst an dahinschmelzende Gletscher oder vertrocknete Landstriche. Doch die Klimaerwärmung bedeutet für verschiedene Gebiete auch mehr Regen. Starkregen in einem früher nicht gekannten Ausmaß oder Dauerregen. Die Hochwassergefahr ist größer geworden und eine Stadt wie Krumbach kann dankbar sein, dass vor Jahren im Stadtgebiet ein Hochwasserschutz aufgebaut wurde, der in der Region seinesgleichen sucht. Doch notwendig ist es, diesen Hochwasserschutz funktionsfähig zu erhalten. Das macht die jetzt anstehenden Arbeiten im Bereich der Kammel unweit des Pfarrheims St. Michael so wichtig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen