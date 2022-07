Energiewende in Krumbach: Was jetzt überfällig ist

Plus Infolge der Gasknappheit merken viele Städte und Gemeinden, was sie in den letzten Jahren versäumt haben. Gute Beispiele zeigen, wie die Energiewende im kommunalen Bereich gelingen kann.

Verdunkelte Städte, geschlossene Bäder: Solche Bilder hatten wir aus unseren Gedanken verdrängt. Allenfalls älteren Menschen, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, sind sie noch auf eine beklemmende Weise präsent. Doch der nicht enden wollende Krieg in der Ukraine bringt diese Bilder wieder ins Gedächtnis zurück. Landauf landab machen sich Städte wie Krumbach, Günzburg und viele andere Gedanken darüber, was der kommende Winter bringt und wie kalt und dunkel er in einem wahren Wortsinn werden wird.

