Trotz Millionenlücke: Der Landkreis Günzburg spart mit Augenmaß

Plus Warum das jetzt geschnürte "finanzielle Paket" des Landkreises Günzburg das derzeit maximal mögliche ist. Es lässt auch den Städten und Gemeinden Luft.

Keine Frage, das war ein beeindruckender Kraftakt, den der Kreisausschuss da geleistet hat. Denn die Aufgabe war eine mächtige: Es ging darum, sieben Millionen Euro einzusparen. In einer sachorientierten, abgewogenen Diskussion ist es am Ende gelungen, die Kreisfinanzen ins Gleichgewicht zu bringen. Der Landkreis spart - aber mit Augenmaß. Damit zeichnen sich die Grundzüge der Finanzausstattung des Landkreises für das Jahr 2023 jetzt deutlich ab.