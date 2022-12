Finanzielle Belastungen: Für Städte und Gemeinden wird "die Luft dünn"

Plus Auch im Jahr 2023 müssen Landkreise und Kommunen mit erheblichen finanziellen Belastungen rechnen. Warum die Diskussion über "Verzicht" jetzt unumgänglich ist.

Erhöhung der Abwassergebühren, Anhebung der Wassergebühren, Erhöhung der Gebühren für Kindergärten, Kinderkrippen und, und, und. So sehen die Nachrichten aus den Stadt- und Gemeinderäten in diesen Tagen aus. Inflation, steigende Preise, Energiekrise: All das wird auch 2023 die Rahmenbedingungen für kommunalpolitisches Handeln diktieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen