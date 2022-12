Für den Stadtsaal braucht es einen langen Atem

Plus Bälle, Konzerte, Theater oder Kabarett sind hoffentlich noch lange im alten Stadtsaal möglich. Kommunale Pflichtaufgaben verhindern baldige Sanierung.

In einer Kleinstadt in Konzerte, Theater oder ins Kabarett zu gehen und dort Stars erleben zu können, ist toll. Nicht weit fahren zu müssen, um Kultur zu genießen, setzt einen städtischen Veranstaltungsort voraus. Dass Krumbach den in Form des Stadtsaals hat, ist den Mitgliedern des Saalbauvereins zu verdanken, die mit Anteilsscheinen das Geld für den Bau gaben, sodass er im Jahr 1923 schließlich fertiggestellt werden konnte. Den Bürgerinnen und Bürgern ist ihr Stadtsaal auch heute, 100 Jahre später, noch wichtig. Das bekräftigten sie 2015/2016 mit ihren von Heimatverein und Junger Union gesammelten Unterschriften und Spendengeldern. Das gesammelte Geld, wenige tausend Euro, reicht bei Weitem nicht für eine Sanierung des Gebäudes und so ist vollkommen klar, dass das Projekt erst einmal auf Eis gelegt wird, bis Pflichtaufgaben erledigt sind, die den Haushalt der Stadt Krumbach sehr belasten. Erst nach den Großprojekten Kinderhort, Grundschule und vor allem Schul- und Sportzentrum ist eine freiwillige Aufgabenerledigung in der Größenordnung eines Stadtsaalprojekts denkbar. Und zwar erst dann, wenn nach deren Bau nicht neue Pflichtaufgaben Haushaltsgelder binden. Außerdem steht in den Sternen, welche finanziellen Möglichkeiten bei der derzeitigen Lage steigender Kreditzinsen und Baupreise überhaupt noch zur Verfügung stehen werden. Für den Stadtsaal braucht es also einen langen Atem und Durchhaltevermögen des alten Gebäudes und seiner Bausubstanz.

