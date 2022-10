Geiger-Arbeitsplätze sind trotz Investorenprozesses in Gefahr

Plus Die Entwicklungen bei Borgers Süd und Geiger in Ziemetshausen tun der Region weh. Immer mehr Angestellte fürchten in Krisenzeiten um ihre Stelle.

"Schlechte Zahlen" haben in diesen Tagen zwei Bedeutungen. Es sind auf der einen Seite die problematischen Umsatzzahlen der Automobilzulieferer. Dem gegenüber steht die Zahl 850. 850 Menschen in der Region bangen spätestens seit dieser Woche um ihren Job, fragen sich, wie sie künftig ihre Familie ernähren oder ihre Miete zahlen sollen, wie sie die Stromabrechnung weiterhin begleichen können. Setzen die ganze Hoffnung darauf, dass ihr Arbeitsplatz durch einen Investor irgendwie gesichert bleibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen