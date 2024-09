Gesundheitswochen setzen wichtiges Zeichen für Vernetzung und Prävention

Kliniken unter Druck, immer weniger Hausärzte, wiederholt „ewige“ Wartezeiten bei Fachärzten, fehlende Pflegekräfte und und und: Der Gesundheitssektor ist bekanntlich in erhebliche Turbulenzen geraten und es spricht leider sehr viel dafür, dass diese Entwicklung in den kommenden Jahren weitergehen wird. Wie kann man da gegensteuern? Und was kann eine Aktion wie die Gesundheitswochen leisten?

Peter Bauer