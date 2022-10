Hallenbadöffnung: Eine schöne Geste für Krumbach und Umgebung

Plus Warum das kleine Hallenbad im Krumbacher Gymnasium jetzt öffnet und warum dies für die Region ein wichtiges Signal ist.

Krumbach, 15. März 2020: Die Besucherinnen und Besucher des Krumbacher Hallenbads spüren an diesem Sonntagmorgen, dass dieser Tag ein besonderer ist. Sein Akkordeon hat der damals 88-jährige Krumbacher Roman Klarmann mitgebracht. Er schaut aufs Wasser und beginnt zu spielen. Ein Höhepunkt dieses besonderen Morgens ist ohne Frage das Lied "La Paloma". Am Tag danach ist das Hallenbad im Sportzentrum wegen der sich immer mehr ausbreitenden Corona-Pandemie geschlossen. Corona? Kaum jemand ahnt in diesem März 2020, wie lange dieses Thema den Alltag der Menschen auf eine beklemmende Weise begleiten sollte. Doch in den Gesprächen der Hallenbad-Besucher steht an diesem 15. März 2020 bereits die Frage im Raum, ob das Krumbacher Hallenbad noch einmal für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Es kam so, wie so mancher befürchtete. Einen öffentlichen Badebetrieb gibt es im Hallenbad seit 2020 nicht mehr. Doch ab kommendem Sonntag gibt es in Krumbach wieder die Möglichkeit, in einer Halle zu schwimmen. Das kleine Bad des Landkreises Günzburg im Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium erlebt gewissermaßen eine Art Renaissance. Es ist eine schöne Geste des Landkreises, die das jetzt möglich macht.

