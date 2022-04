Hausärztemangel: Der Kreis Günzburg muss endlich reagieren

Plus Durch die Schließung von zwei Praxen wird die hausärztliche Versorgung im Kreis Günzburg zum Strukturproblem. Was jetzt passieren muss.

Die heimischen Gasthäuser – da kommt man wieder verstärkt zusammen in diesen Tagen der gelockerten Corona-Regeln. Und oft erzählen sich die Menschen, wie sie durch die letzten Monate gekommen sind. Wie sie eine Corona-Erkrankung überstanden haben oder auch, dass es sie bislang noch nicht "erwischt" hat. Unvermittelt spricht man dann auch über die ärztliche Versorgung, über die Lage in den Krankenhäusern. Darüber, dass es immer weniger Hausärzte gibt und dass das finanzielle Defizit der Kreiskliniken Krumbach und Günzburg hoch ist. Viele machen sich große Sorgen.