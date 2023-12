Jugendhilfe an Schulen: Auch zu Hause über Probleme reden

Plus Jugendsozialarbeit an Schulen soll das ausgleichen, was manche Eltern nicht leisten können. Viele Kinder haben Hemmungen, sich zu öffnen. Ein Kommentar.

Mit den Jugendlichen reden und sie unterstützen: Sollte das nicht Auftrag der Eltern sein? Stattdessen wird diese Aufgabe bei einigen Familien von der Jugendsozialarbeit übernommen. Die Jugendsozialarbeit an Schulen wird dringend benötigt, das zeigen die Fallzahlen. Der Jugendsozialarbeiter der Mittelschule spricht von 60 Einzelfällen im Schuljahr. Zeitgleich deutet der Bedarf auf ein strukturelles Problem hin.

Nicht jedes Kind kann über seine Probleme mit seinen Eltern reden, zu groß scheint die Hemmschwelle. Vielen Eltern fehlt wohl die Zeit, sich intensiv mit ihren Kindern zusammenzusetzen. Kaum verwunderlich bei all den Anforderungen, die unsere Leistungsgesellschaft an Erziehende stellt. Unter dem Zwang, ausreichend Geld zu verdienen, gehen meist beide Elternteile arbeiten. Alleinerziehende können die Rolle als reiner Hausmann oder reine Hausfrau nicht in Erwägung ziehen. Der Leistungsdruck wird an die Kinder weitergegeben, Freizeit soll möglichst qualitativ genutzt werden. Die Jugendlichen hetzten oft vom Klaviertraining zum Turnunterricht, um danach die Abende vor dem Bildschirm zu verbringen.

