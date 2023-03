Kein Flüchtling ist schuld an der Falk-Schließung

Plus Dass Krumbach um einen Traditionsbetrieb ärmer wird, ist traurig. Den Ärger darüber an den Geflüchteten (die noch nicht einmal dort wohnen) auszulassen, ist falsch.

Keine Frage, es ist ein herber Schlag für Krumbach und die Region, dass der Traditionsbetrieb Falk in Hürben schließen wird. Zwar kann man auch im April dort noch in der Metzgerei Wurst und Fleisch kaufen, im Hotel nächtigen und im Gasthof schöne Stunden verbringen – ab Mai ist dann aber Schluss. Der komplette Betrieb wird eingestellt, die Regierung von Schwaben wird dort ein Übergangswohnheim für Flüchtlinge errichten.