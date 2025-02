Kein Tempo 20 mehr in Krumbach: Eine Entscheidung mit bitterem Beigeschmack

Ist das ein echter Fortschritt oder war das ein Schnellschuss? Im Jahr 2025 diskutiert der Krumbacher Stadtrat auf Antrag der CSU und Jungen Union ernsthaft, ob man in der Krumbacher Innenstadt wieder schneller mit dem Auto fahren darf. Die Gründe für ein einheitliches Tempo und damit einer Geschwindigkeitserhöhung in der Kernstadt sind alle nachvollziehbar – natürlich aus Sicht eines jeden Autofahrers. Wer möchte denn nicht eine halbe Minute früher am Ziel ankommen? Alle anderen, Radfahrende und Passanten, darunter Senioren mit dem Rollator oder Kinder auf dem Weg in die Grundschule, dürfen ins Auspuffrohr schauen.

