Kliniken: Warum die Strategie des Landkreises Günzburg richtig ist

Plus Die Krankenhäuser stehen unter einem finanziell hohen Druck. Der Weg des Landkreises Günzburg sieht anders aus als in den Nachbarregionen. Das kann für die Kliniken zukunftssichernd sein.

Rund elf Millionen Euro betrug das Defizit der Kreiskliniken Günzburg und Krumbach. Dieses Defizit gleicht einem tiefen Graben. Aus diesem Graben arbeiten sich die Kreiskliniken derzeit mühsam heraus, der Horizont scheint gewissermaßen wieder in Sicht. Doch an diesem Horizont tauchen schon andere "dunkle Wolken" auf: die Inflation und die Energiekosten. "So ist beispielsweise allein der Preis für ein Skalpell dreimal teurer geworden", erklärt Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Gesundheitsminister Holetschek befürchtet, dass für einige Krankenhäuser die Gefahr besteht, dass sie mittelfristig schließen müssen. Holetscheks Erklärungen deuten an, welche Herkulesaufgabe es ist, Kliniken fit für die Zukunft zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen