Krumbacher Kinderarztpraxis ein Glücksfall, aber keine Selbstverständlichkeit

Die Kinderarztpraxis in Krumbach bleibt bestehen – eine Nachricht, die viele Eltern in Mittelschwaben erleichtert aufatmen lässt. Während in anderen ländlichen Gebieten oft lange nach Nachfolgern gesucht wird, konnte hier ein nahtloser Übergang organisiert werden. Dr. Susanne Nusser und Dr. Stephan Schwarz übernehmen die Praxis von Dr. Ulrike und Andreas Lorenz und sichern damit die kinderärztliche Versorgung vor Ort. Das ist keineswegs selbstverständlich.

