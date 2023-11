Zukunft der Krumbacher Schulen: Der seidene Faden hält

Plus Für die Realschule und die Mittelschule in Krumbach gibt es mit einem gemeinsamen Standort jetzt eine gute Perspektive. Doch das war lange unklar.

Einstimmig, einstimmig, einstimmig: In einer bemerkenswert kurzen Zeit brachte der Krumbacher Stadtrat zuletzt wichtige Beschlüsse auf den Weg. Einer dieser bedeutenden Entscheidungen war es, den Weg für eine zügige Sanierung der Krumbacher Mittelschule freizumachen. Was in der Sitzung nur am Rande angedeutet wurde: Die Struktur des gesamten Schul- und Sportzentrums hing gewissermaßen am seidenen Faden.

Die Realschule und die Mittelschule, die in einem Gebäudekomplex untergebracht sind: Sie sind gewissermaßen das Herzstück des Krumbacher Schul- und Sportzentrums. Würde es gelingen, dieses Herz zu erhalten? Das war zuletzt immer mehr fraglich. Denn beim Landkreis Günzburg (er ist Träger der Realschule) gab es konkrete Überlegungen, die Realschule neu an einem anderen Standort (möglicherweise in der Nähe des Gymnasiums) zu bauen, falls die Stadt bei der Sanierung der Mittelschule (Träger ist hier die Stadt) nicht in die Gänge kommt.

