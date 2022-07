Landkreisfestival "Come ToGZer": Mut und Zuversicht auf Ursberger Bühne

Plus Die junge Irina Miroshnychenko kam aus der Ukraine nach Krumbach und tritt nun beim Landkreisfestival "Come ToGZer" in Ursberg auf.

Eine junge Frau, Tausende Kilometer von der Heimat entfernt, singt beim Landkreisfestival Come ToGZer in Ursberg in ihrer Muttersprache - in Ukrainisch. Braucht es für jeden Menschen großen Mut, auf eine Bühne zu steigen und nicht vor Lampenfieber zu zittern beim Vortrag vor Publikum, so braucht ihn diese junge Frau besonders. Erst im März in Deutschland angekommen, kennt sie die hiesige Sprache noch nicht gut, kennt noch nicht viele, die sie ihre Freunde nennen kann - Freunde, die ein wenig Sicherheit geben könnten beim Auftritt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

