Michaela Majsais besondere Lebensbotschaft

Plus Das Leben der Edelstetterin Michaela Majsai ist auf seine Weise ein Spiegelbild der europäischen Zeitgeschichte. Warum ihr Erfolg so dauerhaft ist.

Fünfmal Gold und fünfmal Silber: Die Europameisterschaft, die vor einigen Wochen in Skopje/Nordmazedonien stattfand, war eine der größten Erfolge für Michaela (Mitschu) Majsai und ihr Edelstetter Tanzzentrum. An diesem Turnier nahmen rund 2000 Tänzerinnen und Tänzer aus 21 Ländern teil. Es sind auch diese Zahlen, die für die Dimension ihrer erfolgreichen Arbeit stehen und Ansporn für das Kommende sind.