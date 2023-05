Millionen für den Standort Ellzee: Was für Autoneum jetzt wichtig ist

Plus Die Firma setzt künftig auf den Schwerpunkt Ellzee und setzt mit einer umfangreichen Investition ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Mittelschwaben.

Von der Herstellung von Bierfilzen in Krumbach bis hin zur Integration in ein weltweit tätiges Schweizer Unternehmen (Autoneum): Die Entwicklung der einstigen Faist-/Borgers-Standorte in Krumbach und Ellzee ist mit einer bemerkenswerten Geschichte verbunden. Auch immer wieder mit großen Ungewissheiten, wie es mit diesen Standorten weitergehen würde. Die Aufgabe des Standortes Krumbach und die Verlagerung nach Ellzee ist für Autoneum Germany (so der aktuelle Name) zweifellos eine Zäsur. Gleichermaßen hat das Schweizer Unternehmen angekündigt, umgerechnet rund acht Millionen Euro zu investieren. Das eröffnet Autoneum, das sich künftig auf Ellzee konzentrieren wird, eine solide Perspektive.

Autoneum möchte keine Schnellschüsse

Wenn ein insolventes Unternehmen von einem anderen Unternehmen übernommen wird, dann ist das nicht selten mit einer ganzen Reihe von Kündigungen und Entlassungen verbunden. Positiv auffallend ist, dass sich Autoneum nach der Komplettübernahme des insolventen Automobilzulieferers Borgers mit Blick darauf sehr zurückgehalten hat.

