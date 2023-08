MVZ Ziemetshausen ist kreative Lösung, um Gesundheitsversorgung zu sichern

Plus Das neue Allgemeinmedizinische Versorgungszentrum in Ziemetshausen wird Synergien schaffen. Das Projekt ist aber auch zum Erfolg verdammt. Ein Kommentar.

Mit der Standortsicherung der Hausarztpraxis herrscht große Erleichterung in der Marktgemeinde Ziemetshausen. Peter Feil ist eingesprungen in einer prekären Situation und führt die Praxis noch bis Ende des Jahres, ehe er dann im Alter von 79 Jahren in den verdienten Ruhestand geht. Dank der vorausschauenden Planung des Bürgermeisters, Marktgemeinderats und der Verwaltung gibt es einen nahtlosen Übergang. Die Kooperation mit dem Landkreis beziehungsweise den Kreiskliniken verspricht nicht nur eine hochwertige medizinische Versorgung vor Ort, sondern auch eine lang ersehnte Kontinuität.

Synergien mit Kreiskliniken Günzburg-Krumbach sowie Facharzt-MVZ

Die Kooperation soll Synergien schaffen, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirken dürften. Mit fachärztlichen MVZ haben die Kreiskliniken bereits gute Erfahrung gemacht. Ein allgemeinmedizinisches MVZ ist im Landkreis Günzburg ein Novum. Vieles spricht dafür, dass das Ziemetshauser Projekt ein Erfolgsmodell wird, von dem die Region über die Landkreisgrenzen hinaus profitieren kann. Möglicherweise werden andere Kommunen künftig die Marktgemeinde zum Vorbild nehmen, da der Ärztemangel auf dem Land besonders schnell voranschreitet.

