Neues MVZ Ziemetshausen: Jetzt nur noch zum Arzt gehen

Plus Das Medizinische Versorgungszentrum in Ziemetshausen schließt eine Versorgungslücke im ländlichen Raum. Letztlich kommt es auf die Bevölkerung an. Ein Kommentar.

Das Medizinische Versorgungszentrum im Ziemetshauser Ortskern ist das Erste seiner Art im Landkreis Günzburg und könnte eine Erfolgsgeschichte werden. Damit dieses "Leuchtturmprojekt", wie Verantwortliche das MVZ nennen, auch nachhaltig erfolgreich ist, muss die Bevölkerung mitziehen. Genauso wie lokale Geschäfte auf Kundschaft angewiesen sind, rechnet sich eine Praxis in dieser Größenordnung erst mit einem entsprechenden Patientenaufkommen.

Kindersprechstunden im MVZ Ziemetshausen mit Hausarzt Stephan Weber

Dass ab 1. Mai auch Kinder behandelt werden können, ist super für die Familien vor Ort. Es gibt zu wenig Kinderärzte im ländlichen Raum. Das erweiterte Angebot ist aber auch ein Signal, dass das MVZ breiter aufgestellt werden muss, um zukunftsfähig zu sein. Die Basis ist ja da: Die handelnden Personen in der Marktgemeinde ziehen an einem Strang und handeln vorausschauend. Als Beispiel dient die neue Kita an der Vesperbilder Straße, die zum kommenden Kindergartenjahr in Betrieb gehen wird. Hier werden Plätze geschaffen, die aktuell noch gar nicht benötigt werden. Dieses progressive Arbeiten erleichtert Kooperationen, wie etwa mit den Kliniken.

