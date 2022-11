Ortsentwicklung braucht Schwerpunkte

Plus Krisen und Inflation setzen Städte und Gemeinden massiv unter Druck. Was jetzt notwendig ist.

2,5 Millionen Euro waren in Deisenhausen für den Neubau des Kindergartens veranschlagt. Es könnten nach den jüngsten Schätzungen eventuell vier Millionen werden. Nachrichten wie jetzt aus Deisenhausen gibt es derzeit aus vielen Städten und Gemeinden. Die Inflation schlägt gewissermaßen voll durch. Das macht die Planung bei Großprojekten wie dem Neubau von Kitas, der Sanierung von Schulen oder auch der Erneuerung der Kanalisation mitunter ausgesprochen schwierig. Es sind Entwicklungen, die die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar zu spüren bekommen. In nicht wenigen Kommunen steht derzeit etwa die Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren auf der Tagesordnung.