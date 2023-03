Probleme bei den Kreiskliniken: Was die Gesundheitspolitik sofort leisten kann

Plus Die Turbulenzen im Gesundheitswesen bekommt auch der Kreis Günzburg massiv zu spüren. Welchen Handlungsspielraum die Kreispolitik hat.

Das Defizit der gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2022? Auf rund 16 Milliarden Euro beziffert es Stephan Pilsinger, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Und heuer? Der Betrag wird wohl ähnlich hoch sein. Dazu die Millionendefizite in vielen Kliniken, der Mangel an Hausärzten, an Pflegepersonal, ferner teilweise extrem lange Wartezeiten, insbesondere bei Fachärzten: Innerhalb weniger Minuten fallen im gesundheitspolitischen Gespräch im Krumbad Stichworte, die einen sehr nachdenklich stimmen. Wie "gesund" ist unser Gesundheitssystem noch, und was bedeutet das konkret für den Landkreis Günzburg?

Bei den Hausärzten werden Mediziner reaktiviert, die sich schon seit Jahren im Ruhestand befunden hatten. Aber kann das dauerhaft eine Lösung sein? Aktuell wird an einem Konzept gearbeitet, um die Kreiskliniken in Günzburg und Krumbach fit für die Zukunft zu machen. Das ist für die Verantwortlichen im Kreis Günzburg um Landrat Hans Reichhart und Klinikenvorstand Robert Wieland eine alles andere als leichte Aufgabe. Denn da ist nicht nur das eigene Konzept. Es geht auch maßgeblich um die Frage, welche konkreten Vorgaben vom Bund kommen und wie das im Kreis Günzburg konkret umgesetzt werden soll. Die Dimension der Lauterbach'schen Klinikenreform zeichnet sich derzeit aber nur in ersten Umrissen ab.

Klinikgelände an der Lindenallee in Günzburg. Das Defizit der Kreiskliniken spielt in der Finanzplanung des Landkreises eine wichtige Rolle. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Dabei ist der Handlungsbedarf dringend. Auch beispielsweise bei der Digitalisierung. Die "Papierberge", mit denen im deutschen Gesundheitssystem gearbeitet wird, sind inzwischen auf eine regelrecht bittere Weise "legendär". Da könnte sofort viel zum Besseren geschehen. Ebenso bei der digitalen Vernetzung zwischen Hausärzten, Fachärzten und Kliniken. Und dann sollte es mit Blick auf die Kliniken-Reformpläne des Bundes bald Klarheit geben. Denn die brauchen die heimischen Gesundheitspolitiker, um die Krankenhäuser in Krumbach und Günzburg "zukunftsfest" zu machen.

