Problemfeld Gesundheitssystem: Was für die Kreiskliniken jetzt wichtig ist

Plus Das Gesundheitssystem befindet sich in einem dramatischen Wandel. Wie sich die Kreiskliniken Krumbach und Günzburg positionieren können.

Eine Aufgabe, die es in sich hat: So könnte man das Tätigkeitsfeld von Robert Wieland wohl mit wenigen Worten umschreiben. Seit Herbst vergangenen Jahres ist er Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach. Er hat die Aufgabe, beide Kliniken mit einem Konzept "fit für die Zukunft" zu machen. Das ist angesichts der zahlreichen Unwägbarkeiten des deutschen Gesundheitswesens eine alles andere als leichte Arbeit.