Sanierung der Mittelschule Thannhausen: Wer wartet, zahlt am Ende mehr

Plus Die anstehende Sanierung der Mittelschule Thannhausen hätte man vor einigen Jahren wohl deutlich günstiger haben können. Ein Kommentar zur Preisexplosion.

Man muss lange überlegen, wann zuletzt ein öffentliches Bauprojekt im ursprünglich angedachten Kostenrahmen geblieben ist. Von der Hamburger Elbphilharmonie bis zu Stuttgart 21: Negativbeispiele gibt es genügend. Es scheint so, als könne hierzulande im Voraus nur noch eines mit Sicherheit gesagt werden: Es wird teuer. Die Dimensionen sind bei der anstehenden Generalsanierung der Mittelschule Thannhausen bei Weitem nicht vergleichbar. Trotzdem ist es nicht falsch, auch hier von einer Kostenexplosion zu sprechen.

Eine Generalsanierung hätte vor etwa zehn Jahren möglicherweise nur einen hohen siebenstelligen Betrag bedeutet. Nun sprechen Verantwortliche von einer Summe in Höhe von über 24 Millionen Euro. Ob der aufgerufene Betrag künftig noch weiter steigt? Bis zum Baustart im Spätherbst 2025 ist es noch lange hin. Die immer wieder zitierte These, bei Investitionen lohne es sich nicht, zu warten, findet auch bei der Mittelschule Thannhausen ihre Bestätigung.