Sein Tod an der Berliner Mauer bleibt unfassbar

Plus Vor 60 Jahren wurde der 20-jährige Ziemetshauser Adolf Philipp an der Mauer von DDR-Grenzern erschossen. Welche Botschaft über seinen Tod hinaus Bestand hat.

Von Peter Bauer

Seinem Leben haftet bis heute etwas Rätselhaftes an, auch 60 Jahre danach ist sein Tod unfassbar. Warum ging der 20-jährige Ziemetshauser Fernsehtechniker Adolf Philipp in das eingemauerte Westberlin und warum musste er 1964 an der Mauer sterben? Bei der Suche nach Antworten tauchen wir ein in die Wendungen der Nachkriegsgeschichte, wir begegnen dem demokratischen Aufbruch in Westdeutschland, aber auch dem Abgrund der deutschen Teilung. Die Teilung – aus der Perspektive unserer in Süddeutschland gelegenen Region schien sie "weit weg" zu sein. Doch der Tod Philipps an der Mauer macht deutlich, wie beklemmend nah die Teilung Deutschlands auch den Menschen unserer Region sein konnte. In der aktuellen Debatte über den Wert der Demokratie lohnt es sich, auch darüber intensiv nachzudenken.

Bald wird Deutschland den 75-jährigen Bestand des Grundgesetzes feiern, das am 23. Mai 1949 auf den Weg gebracht wurde. Doch lange galt es nur im westlichen Teil Deutschlands. Viele Menschen wie Adolf Philipp wollten sich mit der Teilung nicht abfinden. Ihren politischen Idealismus bezahlten sie mitunter mit ihrem Leben. In den folgenden Wochen und Monaten möchten wir mit Menschen sprechen, deren Leben durch die Nachkriegsjahre und den demokratischen Aufbruch geprägt wurde. Wir sind gespannt, was sie uns auch mit Blick auf die aktuelle Demokratiediskussion erzählen werden. Vermutlich werden sie auch über das sprechen, was rückblickend oft als "Wirtschaftswunder" bezeichnet wird.

