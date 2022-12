So hat Björn Nübel die Krumbacher Stadtentwicklung geprägt

Plus Welche Akzente der Stadtbaumeister in seiner mehr als 17-jährigen Amtszeit gesetzt hat. Auf die Nachfolgerin oder den Nachfolger kommen neue Herausforderungen zu.

Björn Nübel spricht über den schönen Anblick der Krumbacher Adventsmärkte in den letzten Tagen am Gasthof Munding und am Hürbener Wasserschloss. Ein Adventsmarkt am Wasserschloss? Das war über Jahrzehnte hinweg nicht einmal ansatzweise ein Thema. Möglich gemacht hat dies die Umgestaltung der Krumbacher Karl-Mantel-Straße und des Schloss-Vorplatzes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen