Sportzentrum: Eine Entscheidung, die richtig – aber auch blamabel ist

Plus Beim Krumbacher Sportzentrum gibt es eine Kehrtwende um 180 Grad. Die Entwicklung ist bitter, aber für Schulen und Hallenbad gibt es eine verbesserte Perspektive.

So eine Stadtratssitzung erlebt man nicht alle Tage. Annähernd zehn Jahre hatte der Rat über die Neugestaltung des Sportzentrums erbittert debattiert, einen Bürgerentscheid gab es auch noch. Und jetzt? Der Neubau des Sportzentrums wird auf unbestimmte Zeit "zurückgestellt". Das sei für "die Stadt Krumbach doch irgendwie blamabel", kommentierte eine Leserin aus Thannhausen spontan gegenüber unserer Redaktion die jüngste Entwicklung. Dem kann man nur schwer widersprechen.

Richtig ist aber auch, dass der Rat keine Alternative hatte. Die Entscheidung macht den Weg frei für die nötige Sanierung der Mittelschule und der Realschule – und eventuell für die Wiedereröffnung des Hallenbads. Doch da ist auch der Rückblick auf die endlosen Diskussionen um das Sportzentrum (Hallenbad, Sporthalle, Mensa). UFWG-Rat Christian Plail nannte die Entwicklung zu Recht eine "bittere Pille". Der schwierige Planungsprozess habe "viel Geld, Zeit und Nerven" gekostet.