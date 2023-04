Thannhausens Stadtsanierung will auch gut verwaltet sein

Plus Grundlage für die Beantragung von Fördergeldern ist eine aktuell gehaltene Sanierungsplanung in einer Kommune.

Ohne eine funktionierende Verwaltung klappt wenig bis nichts in einer Kommune. Für alles und jedes müssen Anträge gestellt, Dinge geplant und schließlich auch deren Verwirklichung im Blick gehalten werden. Kommunalpolitiker und Bürger können sich vieles wünschen und vorstellen für ihre Heimat, die Verwaltung weiß dann im besten Fall, wie das dann entsteht und was davor alles beachtet werden muss.

Fördergelder helfen Investoren bei Bauprojekten

So wurde jüngst per Stadtratsbeschluss auf den Weg gebracht, dass eine Sanierungsplanung für die Thannhauser Innenstadt auf den neuesten Stadt gebracht werden sollte. Das Papier aus dem Jahr 1987, das zwar immer mal angepasst worden war, ist doch ziemlich in die Jahre gekommen. Manches hat sich seither in der Innenstadt verändert. Einiges ist verwirklicht worden, anderes liegt noch im Argen und die Frage stellt sich, ob die Ziele für den Stadtkern nachjustiert werden müssen. Die Sanierungsplanung ist Grundlage für Zuschüsse und Fördermöglichkeiten sowie für erhöhte steuerliche Abschreibung von Baumaßnahmen in diesem Gebiet. Aufgrund einer veralteten Grundlage könnte womöglich Fördergeld verlorengehen. Geld, das zum Beispiel städtische Projekte in der Innenstadt mitfinanzieren hilft. Geld, das auch dem privaten Investor, der im Sanierungsgebiet etwas angehen will, zugute kommen kann.

