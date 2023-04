Tourismus: Stadt Krumbach konkurriert mit anderen Regionen

Plus Tourismus hat in Krumbach wirtschaftlich eine große Bedeutung. Dabei ist es gar nicht so leicht, den Standort im Marketing zu positionieren. Ein Kommentar.

In der Tourismusbranche ist die Corona-Pandemie längst kein Thema mehr. Was bleibt: Vor allem der innerdeutsche und regionale Tourismus haben an Bedeutung gewonnen. Daher ist es richtig, wenn sich die Stadt Krumbach zur neuen Saison in gewisser Weise neu aufstellt. Eine Broschüre, wie sie nun Birgit Baumann vorstellt, ist längst überfällig.

Krumbach profitiert vom Legoland

Tourismus hat in Krumbach wirtschaftlich eine große Bedeutung. Dabei ist es gar nicht so leicht, den Standort im Marketing zu positionieren. Regionen wie das Allgäu oder die Schwäbische Alb scheinen übermächtig zu sein. Krumbach im Süden des Landkreises ist so gut wie auf sich alleine gestellt. Daher ist es wichtig, eine eigene Identität zu haben und diese zu vermarkten. Da das Legoland den Tourismus in unserer Region maßgeblich beeinflusst, ist es umso mehr notwendig, den Standort unabhängig vom Freizeitpark zu etablieren. Zwar boomt aktuell das Legoland, aber es gibt keine Garantie für Erfolg in der fernen Zukunft.

Kommunen konkurrieren im Tourismussektor, jeder will etwas vom Kuchen abhaben und das Potenzial ist nicht unendlich. Die Stadt Krumbach hat die Zeichen der Zeit erkannt, wenn auch in einem Bereich ein bisschen spät: Bei Social Media gibt es noch großen Nachholbedarf.

Lesen Sie dazu auch