Warum das Projekt Krumbacher Sportzentrum nicht gleich begraben?

Plus Die Stadt Krumbach hat kein Geld für eigentlich notwendige Großprojekte. Auch wenn es abgedroschen klingt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Es ist bezeichnend, wenn die Stadt Krumbach in ihrem Haushaltsplan für die nächsten Jahre eigentlich dringend notwendige Investitionen aufschreibt und dann noch einen kurzen Zusatz hinzufügt, der übersetzt heißt: "Dafür haben wir gar kein Geld". Viele Kommunen sitzen finanziell in der Klemme. Die große Politik überträgt ihnen immer mehr, komplexere und teurere Aufgaben. Es wäre jedoch zu einfach, die Verursacherinnen und Verursacher für die angespannte Krumbacher Finanzlage nur in Berlin oder München zu suchen.

Stadt Krumbach hat es versäumt, Großprojekte auf den Weg zu bringen

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben - so lautet eine abgedroschene Redensart, aber sie ist deswegen nicht falsch. Die Stadt Krumbach hat es schlicht versäumt, Großprojekte wie Mittelschule und Sportzentrum rechtzeitig auf den Weg zu bringen. Und jetzt schon wieder Aufschieberitis. Natürlich ist es löblich und notwendig, wenn der Stadtrat sparsam mit den Mitteln umgeht. Doch jedem und jeder muss klar sein: Wenn Projekte noch einmal um mehrere Jahre verschoben werden, werden sie unterm Strich noch teurer. Wenn die Vorhaben jetzt schon nicht finanziert werden können, dann erst recht nicht in der Zukunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen