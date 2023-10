Warum die Bezirkswahl im Kreis Günzburg so wenig Beachtung findet

Plus In einer zunehmend aufgeheizten Atmosphäre haben es Institutionen wie die Bezirke nicht leicht. Die Bezirkswahl ist ein Spiegelbild der Landtagswahl. Ein Kommentar.

Der Bezirk? Was ist denn das? Und was macht der eigentlich? Wer für den Bezirkstag kandidierte, bekam während des Wahlkampfs diese Fragen immer wieder zu hören. Die Bezirkswahl steht extrem im Schatten der Landtagswahl. Dabei ist beispielsweise das Bezirkskrankenhaus Günzburg eine der bedeutendsten medizinischen Einrichtungen im Landkreis. Doch die eigenständige Rolle des Regierungsbezirks Schwaben spielte bei dieser Wahl offensichtlich für die meisten Wählerinnen und Wähler keine Rolle.

So ist das Bezirkswahlergebnis im Stimmkreis Günzburg in hohem Maß mit dem Landtagswahlergebnis deckungsgleich. Ähnlich wie das Landtagswahlergebnis ist auch die Bezirkswahl für die CSU eine Zäsur. Wie bei der Landtagswahl (Schack statt Sauter) hoffte sie auch bei der Bezirkswahl auf ein gutes Ergebnis durch einen personellen Neuanfang. Stefanie Denzler schaffte 2018 mit 40,7 Prozent den Sprung in den Bezirkstag, das Ergebnis des aktuellen CSU-Bezirkstagskandidaten Tobias Bühler liegt vier Prozent dahinter. AfD-Kandidat Friedrich Holzwarth, der 2018 14,3 Prozent der Stimmen erhielt, kam auf über 22 Prozent. Und die einstige Volkspartei SPD - sie ist auch bei der Bezirkswahl im Keller gelandet. Der AfD ist es offensichtlich gelungen, vor allem stärker konservativ orientierten Parteien wie der CSU, den Freien Wählern, auch der FDP, Stimmen abzunehmen. Und sie punktet offenbar bei bisherigen Nichtwählern.

