Warum die Botschaft des Literaturherbstes gerade jetzt so gut tut

Plus Die Krumbacher Kulturreihe thematisiert auf eine bemerkenswerte Weise Fernweh und Heimatgefühl.

"Und dann kommt das Meer in Sicht" und "Irgendwann ist irgendwann zu spät": Die Buchtitel, die zum Start des Krumbacher Literaturherbstes vorgestellt wurden, stehen auf ihre Weise für die Sehnsucht unserer Zeit, Krieg und Krisen für Augenblicke hinter sich zu lassen. Wohl auch, auf all das bewusster zu blicken.