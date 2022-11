Warum die Kunstnacht für Krumbach so wichtig ist

Plus Bei der Kunstnacht in Krumbach wird uns vieles vertraut sein. Doch die Krise hat den Blick auf die Kunst verändert. Was Kunst gerade jetzt so bedeutend macht.

"Mittelschwäbische Ansichten": Das ist der Titel der aktuellen Ausstellung im Mittelschwäbischen Heimatmuseum. Zu sehen sind in der Ausstellung auch Bilder von Otto Schorer und Alfred Hennings. In ihren Krumbacher Impressionen deutet nichts darauf hin, welchen Lebensabschnitt beide hinter sich hatten, als sie in Krumbach zu prägenden Künstlern wurden. Beide waren während des Zweiten Weltkrieges als Soldaten an der Ostfront im Einsatz. Vor allem Hennings hat seine Erinnerungen an die grausamen Geschehnisse im Osten in seinen Werken auf eine eindrucksvolle Weise thematisiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen