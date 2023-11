Kommentar

18:00 Uhr

Warum die Sozialarbeit für Krumbach so wichtig ist

Plus Die Spaltungstendenzen in der gesellschaftlichen Entwicklung werden auch in Krumbach spürbar. Was eine Stadt wie Krumbach tun kann.

Bürgermeister Hubert Fischer sprach in der jüngsten Sitzung von der "Spaltung der Gesellschaft", die es zu überwinden gelte. Diese zunehmende Spaltung ist auch in einer Stadt wie Krumbach leider längst spürbar. Das macht die Arbeit von Jugendpflege und Quartiersmanagement für die Stadt wie für viele andere Städte und Gemeinden wichtiger denn je.

Was hier geleistet wird, wurde in der Zusammenkunft des Stadtrates auf eine beeindruckende Weise deutlich. Mitorganisiert wurde eine ganze Reihe von Veranstaltungen im Krumbacher Stadtgarten, Projekte wie das "Sprachcafé" oder die "Lange Nacht der Demokratie" setzen wichtige Akzente.

