Warum die Suche nach dem "Glück zu Hause" lohnend ist

Plus Dem Zuhause eine individuelle Note verleihen – das ist die Geschäftsidee des Antikwerks Gut Glaserhof. Dahinter steckt ein zeitloser Wunsch der Menschen.

"My Home ist my castle": Es ist eine wohlbekannte, bisweilen auch geradezu klischeehaft gebrauchte Redewendung, deren Herkunft möglicherweise vielen heute nicht mehr bekannt ist. Die aus England stammende Wendung stammt offenbar aus dem 17. Jahrhundert, seinerzeit wurde rechtlich fixiert, dass Beamte ohne eine richterliche Erlaubnis nicht in Privatwohnungen eindringen dürfen. Im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung dieses Ausdrucks gewandelt, nicht wenige verbinden mit dem "Home" als "my castle", auch Geborgenheit und Gemütlichkeit. Das "Schloss" sozusagen als behaglicher Rückzugsort. Genau das ist auch die Geschäftsidee des Antikwerks Gut Glaserhof.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

